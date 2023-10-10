الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": نتنياهو المسؤول الأول عن التصعيد في الأراضي المحتلة

نتنياهو
نتنياهو

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأول عن تصاعد الأزمة التاريخية بين إسرائيل وفلسطين والتي أدت إلى طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فضلًا عن الانقسامات والغضب التي سبقت هذه الكارثة المروعة.

عودة الحرب مرة أخرى إلى قطاع غزة

وتابعت الصحيفة البريطانية، أنه من الكارثي أن الإسرائيليين والفلسطينيين عادوا مرة أخرى إلى الحرب، ومع ذلك، كان واجب نتنياهو الأول هو منع مثل هذا الاحتمال، لقد فشل فشلًا ذريعًا، ومقياس فشله هو العدد غير المسبوق من القتلى المدنيين، ووعد بالأمن، لكنه خلق بحرًا من الدموع في كلا الجانبين إذا كان لديه أي نزاهة متبقية، أو أي خجل على الإطلاق، فلا ينبغي له أن ينتظر التحقيقات الحتمية، عليه أن يستقيل فورًا.

وأضافت أن مسيرة نتنياهو السياسية الطويلة اتسمت بالخوف والمواجهة، والآن، عادة ما يكون رده الانتقامي على هجوم حماس الفظيع في نهاية الأسبوع هو التعهد بمزيد من العنف، والمزيد من التصعيد، وهو يحذر سكان غزة المحاصرين من مغادرة منازلهم مع اشتداد القصف الجوي الإسرائيلي وتجمع قواتها البرية بشكل جماعي، لكنهم محاصرون من كل جانب، أين يجب أن يذهبوا، هذه ليست سياسة عقلانية أو إنسانية أو مستدامة، إن استمرار نتنياهو في السلطة، والكفاح من أجل تبرير أخطائه وتبريرها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.

txt

غزة: إسرائيل تستخدم قنابل شديدة الانفجار لتدمير البنى التحتية بشكل كامل

وتابعت أن العديد من الإسرائيليين يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك، حتى لو لم يفهمها نتنياهو وحلفائه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف الحاكم، الذين يستفزونهم عمدًا، وجاء في مقال افتتاحي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، رئيس الوزراء الذي يفتخر بخبرته السياسية الواسعة وحكمته التي لا يمكن الاستغناء عنها في المسائل الأمنية، فشل تماما في تحديد المخاطر التي كان يقود إسرائيل إليها عن عمد عند تشكيل حكومة الضم ونزع الملكية، ومن خلال تبني سياسة تتجاهل علنا وجود وحقوق الفلسطينيين، ما جعل الاصطدام أمرا لا مفر منه.

وأضافت أن انفجار الغضب الفلسطيني لم يكن غير متوقع، لقد كانت قادمة منذ أشهر، وسط أعمال عنف مميتة شبه يومية في الضفة الغربية، حيث بدا أن المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين، بتحريض من وزراء متطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن جفير، يتصرفون دون عقاب، إن التوسع المتواصل للمستوطنات غير القانونية والوجود اليهودي المتزايد في جبل الهيكل، بالقرب من المسجد الأقصى، عندما يؤخذ في سياق رفض نتنياهو التفكير في أي نوع من "عملية السلام" عن طريق التفاوض، يزيد من الزيت على النار المشتعلة.

وأشارت إلى أن الفشل المذهل الآخر كان الجدار العازل الضخم الذي أقامته إسرائيل في قطاع غزة، والذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار، ويبلغ طوله 65 كيلومترًا وارتفاعه ستة أمتار، والذي تغلب عليه المهاجمون بسهولة واضحة، ومع ذلك، فإن رئيس وزراء البلاد، وليس الكتل والأسلاك الشائكة، هو الذي يعتمد عليه الأمن في نهاية المطاف.

txt

"أونروا" تعلن نزوح 180 ألف فلسطينى من قطاع غزة للمدارس التابعة لها

نتنياهو إسرائيل العدوان الإسرائيلى الغاشم غزة القصف

مواد متعلقة

سى إن إن: طوفان الأقصى حطمت وَهم إسرائيل للمرة الأولى منذ 1973

"CNN": عملية "طوفان الأقصى" سببت صدمات سياسية قاسية فى إسرائيل وأمريكا

قبل الانتخابات العامة.. هل يفشل حزب المحافظين فى الحفاظ على منصبه الحاكم؟

فوز الأمريكية كلوديا جولدين بجائزة نوبل للاقتصاد

السويدية للعلوم تختم موسم نوبل بالإعلان عن جائزة الاقتصاد اليوم

غضب كبير وتقاعس حكومى.. "عسقلان" تواجه كابوس المقاومة الفلسطينية

مخاوف غربية من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي بسبب التصعيد في غزة

أغرب خلاف ملكي.. سر شجار ويليام وهاري

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

انخفاض الحرارة اليوم.. وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

"غطتهم بالبطانية وقعدت عليهم".. كواليس تخلص عجوز أجنبية من حفيديها بالطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة