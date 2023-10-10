محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية يكرمان 347 طالبا لحصولهم على البكالوريوس

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أبنائهم من طلاب وطالبات الأكاديمية لحظات النجاح والتفوق وحصولهم على درجة البكالوريوس بإجمالى 347 طالب وطالبة في 5 مجالات هى الإدارة والتكنولوجيا، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل الدولى واللوجستيات، والهندسة والتكنولوجيا، والآثار والتراث الحضاري.

كما تم تكريم 10 من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بتسليمهم شهادات التخرج، وكذا تسليم شهادة التخرج لأسرة المرحوم محمود الضوى باحث دكتوراه إدارة الأعمال، والذى وافته المنية قبل مناقشة رسالة الدكتوراه بأسبوع، و ذلك فى رحاب المسرح الرومانى بالمركز الثقافى الإفريقى، ووسط أجواء إحتفالية تملؤها الفرحة والسعادة.

وقد حضر فعاليات الإحتفال السفير عبد القادر عبد الله القنصل العام لجمهورية دولة السودان الشقيقة، والدكتور على سلامات رئيس جامعة ماليزيا، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، بالإضافة إلى العمداء وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين، فضلًا عن القيادات العسكرية والعلمية والتنفيذية والدينية والمجتمعية والجامعية.

تفاصيل الحفل

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد المرحوم الدكتور محمد بشير مستشار رئيس الأكاديمية، ثم ترديد قسم الأكاديمية، وإلقاء كلمات للدكتور عطا الله حشاد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار.

أعقب ذلك كلمة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان والتى طالب فيها أبناءه بإثبات جدارتهم بعد تخرجهم باقتحام مجالات العمل المختلفة بروح الإبداع والابتكار والمثابرة والتفوق، مشيرا إلى التاريخ المشرف للأكاديمية يعد نموذجًا يحتذى به لإستكمال المسيرة العملية، وتوظيف عملهم وتفوقهم فى أن يكونوا قادة للمستقبل ورواد للأعمال بمشروعات جديدة وناشئة تساهم فى الارتقاء بحياتهم تواكبًا مع رؤية مصر 2030، والتى تم وضع ملامحها بفكر واع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذى جعلنا ندخل الجمهورية الجديدة بملحمة كبيرة من المشروعات والإنجازات فى مختلف قطاعات العمل العام.

وقدم محافظ أسوان التهنئة لأبنائه على نجاحهم وتفوقهم، والذى جاء نتيجة حصاد سنوات من السهر والكفاح، وفى ظل جهود بناءة وواضحة من إدارة الأكاديمية، والمتمثلة فى الدكتور إسماعيل عبد الغفار ليشهد هذا الصرح قفزة كبيرة بتحقيق العديد من الإنجازات داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تحديث المناهج وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التخصصات الدراسية المختلفة مما ساهم فى إحداث نقلة نوعية وتحولها من أكاديمية إقليمية إلى مؤسسة علمية دولية لتجنى مصر والدول العربية ثمار تخريج كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للمشاركة فى منظومة التنمية والنماء والعمران، وفى ختام الحفل تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية تعبيرًا عن التعاون الصادق والبناء بين الجانبين.

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية

محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية