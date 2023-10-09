الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ615 مواطن بقرية الأمل والقرى المجاورة بأسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بقرية الأمل بقروي وادي النقرة بنصر النوبة تحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم "،التى أطلقها المحافظ. 

وجاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية حاجات البسطاء والمرضى. 

الكشف الطبى على 615 مواطنا

ومن جانبه أشار الدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية المجتميعة والمنسق العام للمبادرة، إلى أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية ونجحت فى اجراء الكشف الطبى وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة مع صرف العلاج بالمجان لعدد 615 مواطن ومواطنة من أهالى قرية الأمل والقرى المجاورة لها. 

التخصصات الطبية 

ولفت إلى أن القافلة شارك فيها نخبة متميزة من أطقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين فى تخصصات  الباطنة، والجراحة، والمسالك، والعظام، والنسا والتوليد، والقلب، والأنف والأذن، والجلدية، والأطفال. 

و أوضح الدكتور عز الصادق أن ذلك يأتى ضمن سلسلة الأعمال الخيرية واللمسات الإنسانية التى يتكاتف فى تحقيقها كافة الجهود الحكومية والأهلية فى إطار مبادرة "الناس لبعضهم" والتى أطلقها اللواء أشرف عطية من أجل تقديم يد العون والمساندة وتلبية المطالب والإحتياجات المعيشية للأسر البسيطة والأكثر إحتياجًا بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة. 

وأضاف أن المبادرة برعاية محافظ أسوان وبإشراف الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تساهم بشكل مباشر فى توقيع الكشف الطبى على المرضى فى كافه التخصصات، بالإضافة إلى إجراء جراحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مع صرف روشتات شهرية لأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة، وتوفير الأدوية المختلفة عبر صيدلية " الناس لبعضهم "، وكذا توفير الأجهزة التعويضية وتركيب طرف علوى وسفلى، وأجهزه شلل الأطفال، علاوة على توفير سراير ومراتب للأطفال المصابين بالشلل الرباعى، وتجهيز العرائس حيث يتم التنسيق مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأهل الخير لتنفيذ كل ذلك على الوجه الأكمل.

القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
القافلة الطبية
قافلة طبية الكشف المجاني صرف العلاج بالمجان قرية الامل نصر النوبة محافظ أسوان

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