درويش حسن درويش يكشف لـ"الشاهد" دور "اللواء 16" فى حرب أكتوبر

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن العدو الإسرائيلي حين قرر إحداث ثغرات في معركة الدفرسوار بدأ في دراسة أضعف الأماكن للجيش المصري من أجل اختراقها، وهنا ظهرت الأعمال البطولية، وذلك اتضح حين فشل العدو في اختراق "اللواء 16" بوحدات ميكانكية أو مدرعة، فكان قراره استدعاء لواء مظلي لاستخدامه كمشاة مترجل، وهذا يُعد أسوأ استخدام لقوات المظلات بالنسبة للعدو الإسرائيلي.

وأضاف "درويش"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن استخدام "اللواء 16" كفرد مشاة يعتبر من الأخطاء الكارثية؛ بسبب ضيق ذات اليد، وعدم مناسبة الأسلحة الميكانيكية في اقتحام الحد الأمامي لدفاعات الطرف الآخر.

وأوضح: "العدو اصطدم حينها بالحد الأمامي لدفاعاتنا، وفوجئ بأنه أمام منطقة حزام النار الكثيف، وهي منطقة تغمرها جميع نيران أفراد المشاة في الوحدة، من البندقية اللآلية إلى المدفع، وفي ذلك الحين فشل العدو في اختراق اللواء 16، فقام باستدعاء لواء مظلات إسرائيلي وفشل أيضًا مرة أخرى".

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.