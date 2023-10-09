درويش حسن لـ"الشاهد": العبور كان أسهل مما لقيناه في التدريبات وأعمال التجهيز لحرب 73

أكد اللواء أركان حرب درويش حسن، من أبطال حرب أكتوبر، أن حب الوطن والرغبة في تغيير الوضع زاد من إقبال الشباب على الالتحاق بالكليات العسكرية.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، مساء الإثنين، إن الفترة من بعد 5 يونيو 67، وحتى أكتوبر 73 كانت مرحلة الإعداد والتحضير للمعركة، من إعداد الفرد والمعدة والسلاح للمعركة القادمة، وهذه الفترة كانت من أصعب ما يكون، وكان إنجاز لا يتخيله بشر، والحرب بالنسبة لنا كانت أسهل وأيسر وأبسط مجهودًا مما لقيناه في التدريبات".

وأضاف أن العبور كان أيسر وأسهل مما لقيناه في التدريبات وأعمال التجهيز للحرب.

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973؟ وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز.

ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.