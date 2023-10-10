الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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درويش حسن لـ"الشاهد": بعض الجنود لم يلتزموا بالتوقيتات فرحًا بعبور الطائرات وعودتها بأكتوبر

اللواء درويش حسن
اللواء درويش حسن

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة حرب أكتوبر، إنه يوم 6 أكتوبر، كان برتبة نقيب ومكانه كان في تشكيل المعركة بالحرب بمركز قيادة عمليات اللواء 16.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه صدرت الأوامر بالدفع بمندوب لاستلام مظروف سري، وبالفعل تم إرسال ضابط لقيادة الفرقة لاستلام المظروف السري للغاية، وتسليمه لقائد الفرقة، مشيرًا إلى أنه تم فتح المظروف في تمام الساعة 11و 12، وكان به التوقيات للعبور لكل مستوى، والميعاد الثابت للجميع ساعة الصفر أو عسكريًا "ساعة الـ س"،  وكانت الساعة الثانية وثلث.

دوريات الاستعلام بدأت قبل القوات بحرب أكتوبر

وأكد أن الجميع علم بموعد العبور وبدء الاستعداد لهذا الحدث الجليل وأن هناك عناصر تتقدم من الخلف للأمام مثل درويات الاستعلام التي تخرج قبل العبور بنصف ساعة أوثلث ساعة، وبدأ الاستعداد والعجلة دارت والوشوش تغيرت من الكآبة وحلت مكانها الابتسامة والرغبة في الثآر ومحو العار.

وأشار إلى أنها دقائق وسمعوا صوت الطائرات تعبر فوق قناة السويس من الشرق للغرب متجهة لأهدافها شرق القناة على ارتفاع منخفض جدًا وصوت وفرحة لا يعولها فرحة إلا بعودة هذه الطائرات، مؤكدًا أنه فٌقدت السيطرة على بعض الجنود، والتي لم تلتزم بالتوقيتات وبمجرد عودة الطائرات نزلوا للعبور من شدة الفرحة.

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