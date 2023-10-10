الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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درويش حسن لـ"الشاهد": وضعت خطة تمثيل جو المعركة فى أكتوبر بظروف مشابهة لما سيحدث

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب درويش حسن درويش

قال اللواء أركان حرب درويش حسن درويش، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه تم وضع خطة تمثيل جو المعركة، وكان يتم إحداث تفجير لغم ولكنه ليس حقيقًا، وعبوات دخان تطلق عليه ليكون في جو وظروف شبيهة بما سيحدث في الحرب.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المشاريع توضع من قبل ضباط معنيين ويتم تطوير الهجوم، مؤكدًا أنه بعد انتهاء التدريب نعود لمواقعنا بحيث تكون جميع وحدات القوات المسلحة تدربت على العبور وكيفية نفخ القوارب وإعدادها بشكل مطابق لما سيحدث.

وأكد أن من ثمار حرب أكتوبر العالم نظرته أصبحت مختلفة وكان العالم يطلب الضباط لمصريين ليدرسوا لديهم ليعرفوا كيف حاربنا وعبرنا ومن هؤلاء الرئيس السيسي، والذي التحق بكلية الحرب العليا.

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أركان حرب درويش حسن درويش حرب اكتوبر وضع خطة تمثيل جو المعركة القوات المسلحة

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