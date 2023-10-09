الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بشرى سارة.. طلب لإضافة الإسكواش لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

الإسكواش
الإسكواش

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لوس أنجلوس 2028”، تقدمت بطلب لإضافة 5 رياضات جديدة لإدراجها في سجل المنافسات للعُرس العالمي المرتقب، من بينها رياضة الإسكواش.

واقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 على اللجنة الأولمبية الدولية، ضم رياضات الإسكواش، البيسبول-الكرة اللينة، لعبة الكريكيت، علم كرة القدم، ولاكروس.

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 ومن المقرر أن تصوت اللجنة الأولمبية الدولية على هذه المقترحات خلال اجتماعاتها في مومباي بالهند والتي تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتُعد كرة القدم العلم، أحد أشكال رياضة كرة القدم الأمريكية، لكن بدلًا من عرقلة اللاعب الخصم على الأرض، ينبغي إزالة العلم أو حزام حامل الكرة لينهي هجمة الفريق المنافس.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، الأولمبياد، للمرة الأولى منذ 32 عامًا، مع العلم أن النسخة المقبلة للأولمبياد، ستُقام في العاصمة الفرنسية باريس.

 ولم يتضمن برنامج أولمبياد لوس أنجليس منافسات الرقص (البريك دانس)  بعد ظهورها لأول مرة في أولمبياد باريس العام المقبل وكذلك سباقات السيارات والكيك بوكسينج والكاراتيه.

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