الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الفائز ببرونزية العالم للمصارعة يكشف حقيقة إصابته وموقفه من أولمبياد 2024

عبداللطيف منيع، الفائز
عبداللطيف منيع، الفائز ببرونزية بطولة العالم في المصارعة

قال عبداللطيف منيع، الفائز ببرونزية بطولة العالم في المصارعة والمتأهل لأولمبياد 2024، إن المشوار لم يكن في المتناول، مرددًا: "بطولات العالم مفيش فيها متناول، اللاعبين في دور الـ8 الكل بيدرس منافسه، وبيتم التدريب على خطة معينة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": "مدة التدريب فرقت معانا، والمصريين معروفين إنهم من أقل شغل بيحققوا النصر ويكسروا الدنيا، وعندنا إيمان بنفسنا والجهاز الفني".

الإلتزام هو سر النجاح 

وتابع: "الالتزام هو سر ومفتاح النجاح، المهم عندنا هو الالتزام ويهمني أتوصف بالملتزم أكتر من إني أكسب".

وحول حقيقة إصابته منافسات بطولة العالم، قال: "كنت مصاب وقت اللعب، ولكنها مش إصابة حديثة، كانت عندي وردت عليا وكل المشكلة في احتباس الدم المتدفق للقدم بيخليها تورم شوية وتزرق".

وتابع: "معانا جهاز فني وجهاز طبي يعمل على الإصابة، أنا مصاحب الإصابة وفي جراحة هعملها بعد الأولمبياد، الإصابة مش هتوقفني عن اللعب".

وواصل: "عايز الناس تساعدني وتقف معايا ومنبض للسلبيات عايزين نفرح وإن شاء الله أقدر أجيب الميدالية الأولمبية لمصر، وزي ما ورثت المصارعة من عمي هورثها لإبني".

عبداللطيف منيع رونزية بطولة العالم في المصارعة أولمبياد 2024 اصابة

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