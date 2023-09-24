الفائز ببرونزية العالم للمصارعة يكشف حقيقة إصابته وموقفه من أولمبياد 2024

قال عبداللطيف منيع، الفائز ببرونزية بطولة العالم في المصارعة والمتأهل لأولمبياد 2024، إن المشوار لم يكن في المتناول، مرددًا: "بطولات العالم مفيش فيها متناول، اللاعبين في دور الـ8 الكل بيدرس منافسه، وبيتم التدريب على خطة معينة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي": "مدة التدريب فرقت معانا، والمصريين معروفين إنهم من أقل شغل بيحققوا النصر ويكسروا الدنيا، وعندنا إيمان بنفسنا والجهاز الفني".

الإلتزام هو سر النجاح

وتابع: "الالتزام هو سر ومفتاح النجاح، المهم عندنا هو الالتزام ويهمني أتوصف بالملتزم أكتر من إني أكسب".

وحول حقيقة إصابته منافسات بطولة العالم، قال: "كنت مصاب وقت اللعب، ولكنها مش إصابة حديثة، كانت عندي وردت عليا وكل المشكلة في احتباس الدم المتدفق للقدم بيخليها تورم شوية وتزرق".

وتابع: "معانا جهاز فني وجهاز طبي يعمل على الإصابة، أنا مصاحب الإصابة وفي جراحة هعملها بعد الأولمبياد، الإصابة مش هتوقفني عن اللعب".

وواصل: "عايز الناس تساعدني وتقف معايا ومنبض للسلبيات عايزين نفرح وإن شاء الله أقدر أجيب الميدالية الأولمبية لمصر، وزي ما ورثت المصارعة من عمي هورثها لإبني".