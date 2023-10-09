الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس: القضاء على فيروس سي كان حلمًا

القضاء على فيروس
القضاء على فيروس سي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن القضاء على فيروس سي كان حلمًا، والوصول لشهادة المستوى الذهبي بعد القضاء على فيروس سي، نجاح كان وراؤه عمل مضني وطويل، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شرح هذا الجهد لمدير عام منظمة الصحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن فيروس سي والفيروسات الكبدية كان يشكل مشكلة كبيرة لمصر، وقبلها كان البلهارسيا، والتي كانت سببًا في انتشار الإصابة، عن طريق الحقن التي كانت تستخدم من شخص لآخر.

تاج الدين: الرئيس السيسي كان وراء النجاح في القضاء على فيروس سي

ولفت إلى أن تصنيع الدواء في مصر، جعل العلاج مجانًا، مؤكدًا أن هذه المنظومة كان وراءها الرئيس السيسي، الذي وجه بفحص ملايين الناس، ومتابعة علاجهم، وعلاج الانتكاسات، مردفا: "الرئيس كان يتابع أسبوعيًا عدد الحالات التي تم اكتشافها، والتي تم علاجها".

وختم: "وصولنا لمرحلة ذهبية أعلى مرتبة من مكافحة المرض". 

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