الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: ما قام به الرئيس السيسي سيعيش لمائة عام وصوتي له في الانتخابات (فيديو)

أحد المواطنين
أحد المواطنين

قال أحد المواطنين إنه بصدد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تقدمه رسميًا للترشح في الأيام القليلة الماضية، ويجدد فترة جديدة يكمل فيها إنجازاته وأولها الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف أن الرئيس جاء بالخير وما قدمه من الخدمات وإنجازات للوطن ستعيش لـ100 عام ومن ينكر ذلك فهو مغرض وغير منصف، ولم يسعنا الكلام عن المشاريع والإنجازات التي نفذت خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية منها القضاء على فيروس سي وأيضا شبكة الطرق والمواصلات التي ساعدت في تسهيل الحركة في مصر من شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

https://youtu.be/R02WiRIuZq4

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الرابع من الأيام المحددة وفق الجدول الزمني الصادر عنها في شأن إجراءات ومواقيت الانتخابات الرئاسية للعام 2024. 

وحضر بعد ظهر اليوم أمام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمد فريد سعد زهران، حيث قدّم أوراق ترشحه.

وحرّر طالب الترشح النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك ضمن متطلبات الترشح، كما قدّم الأوراق والمستندات المحددة قانونًا، ومن بينها عدد 30 تزكية من أعضاء بمجلس النواب.

تلقي طلبات الترشح وفحص الأوراق

وقبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها، وتفحص حاليًا جميع الأوراق المُقدمة إليها من طالب الترشح، والتأكد من استيفائها الشروط الدستورية والقانونية والقرارات المُنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها مستمرة في تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميًا اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الثانية ظهرًا.

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