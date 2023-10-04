الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن يدعم الرئيس السيسي لفترة جديدة: "الرجل المناسب في المكان المناسب"

جريدة الدستور

قال أحد المواطنين من أبناء محافظة أسيوط، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المزمع عقدها في شهر ديسمبر المقبل لفترة رئاسية جديدة، وذلك نظرا لأنه أنجز الكثير من المشاريع على أرض الواقع كما أنه تمكن من إعادة هيكلة البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية كما أنه الرجل المناسب في المكان المناسب.

 

 

تبدأ  الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الخميس، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجاري، حيث تبدأ الهيئة في استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميًا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، عدا اليوم الأخير.
الأمر الذي دفع المواطنين لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، في هذا السياق قالت إحدى القانطات في مدينة بدر، التابعة للقاهرة الجديدة، لـ" الدستور"، إنها سعيدة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشارت أن الشعب المصري يقدر كل المجهودات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأن الشعب بأكمله يأمل أن يستمر الرئيس في رحلة عطائه.


الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه يجب أن يرفق بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية عند تقديمه المستندات، وهي النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي)،  وشهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

بالإضافة إلى إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (ولو كان قد رد إليه اعتباره)، وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرون ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة، وصورة شخصية حديثة لطالب الترشح.

الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فترة رئاسية جديدة المشاريع

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