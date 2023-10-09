هيكل وزمانه| بطل سلسلة أرواح في المدينة بمركز الإبداع.. غدا

هيكل وزمانه، محور أمسية جديدة من أمسيات سلسلة أرواح فى المدينة، والتي تعقد في السادسة من مساء غد الثلاثاء، في مركز الابداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية – بساحة دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل لقاء هيكل وزمانه

حيث يستعرض الكاتب الصحفي محمود التميمي، في اللقاء الذي يستضيفه مركز الإبداع الفني، قصة أشهر كاتب صحفي عربي في القرن العشرين، محمد حسنين هيكل، وزمانه وحقائق تطرح لأول مرة، ومواد فيلمية من القاهرة في زمن هيكل، وقصص الأبطال الذين عاصرهم وشهد على أدوارهم في أكتوبر 1973.

وتعقد أمسية “هيكل وزمانه”، بالتزامن مع مئوية عيد مولده، والذكري الخمسين أو اليوبيل الذهبي، لانتصارات حرب أكتوبر 1973، والذي شهد عليه رئيسًا لتحرير الأهرام وكاتبًا للتوجيه الاستراتيجي للقتال بتكليف من الرئيس السادات ومؤرخًا للنصر الوحيد للعرب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في عدة كتب هامة، من المقرر أن يتم عرض أهم ما جاء فيها،خلال اللقاء، مع عرض الفيلم الخاص بمئوية الأستاذ هيكل بحضور السيدة “هدايت تيمور” شريكة حياته ومشواره الطويل وعدد من أفراد من أسرته.

ويعد محمد حسنين هيكل، أو "الأستاذ"، وهو واحد من الألقاب الكثيرة التي أطلقت على الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل. وهو “الجورنالجي”، سيد الأرشيف، وأشهر كاتب صحفي مصري خلال القرن العشرين. عُرف بعلاقاته وصلاته الواسعة والعديدة مع رموز السياسة والفكر والفن والثقافة في مصر والعالم العربي والعالم.

إطلالة علي أبرز مؤلفات هيكل

ويعد كتاب محمد حسنين هيكل، “خريف الغضب” من أشهر مؤلفاته عن حقبة السبعينيات، تحديدا فترة حكم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، بالإضافة إلي عدد كبير من كتاباته التاريخية الصحفية التي تميزت بسلاسة اللغة ورشاقة الكلمة في عرضه للوقائع والأحداث السياسية والتاريخية، وتحليلاته السياسية والتي كان شاهد عليها.

ومن هذه المؤلفات: “إيران فوق بركان”، “ملفات السويس”، “الطريق إلي رمضان”، “مدافع آية الله”، “زيارة جديدة للتاريخ”، “لمصر لا لعبد الناصر”، “أزمة العرب ومستقبلهم”، “المفاوضات السرية بين العري وإسرائيل”، “أحاديث في آسيا”، “قصة السويس”، “أحاديث في العاصفة”، “مبارك وزمانه”، “بين الصحافة والسياسة”، “الحل والحرب”، “سنوات الغليان”، “مصر والقرن الواحد والعشرين”، وغير ذلك العشرات من المؤلفات.