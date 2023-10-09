"القاهرة الإخبارية" تحمّل إسرائيل مسئولية سلامة أطقمها فى غزة والضفة

أكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أن سلامة أطقمها الإعلامية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة هي مسئولية الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن تعرض مكتبها للتهديد بالقصف من قبل قوات الاحتلال.



وأوضحت القناة في بيان لها، أنها اضطرت لإخلاء مكتبها وقطع البث المباشر لحماية حياة العاملين فيه، بناء على تحذيرات وصلتها من قوات الاحتلال بأن المبنى سيتم استهدافه.

وأشارت إلى أن طاقمها يواصل عمله تحت ظروف صعبة وخطيرة لنقل الواقع المرير للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة للمشاهدين في كل مكان، مؤكدة أن سلامة جميع العاملين فيها هي أولوية قصوى لها.