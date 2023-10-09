ثقافة الأقصر تدشن صالون أدبيا بحاجر العديسات.. واستمرار احتفالات نصر أكتوبر

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر أكتوبر الجاري.

أكتوبر مكاسب وإنجازات

وفي السياق شهد قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، تضمنت محاضرة بعنوان "أكتوبر مكاسب وإنجازات" قدم خلالها ناصر خليل نبذة تاريخية عن الحرب المجيدة، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في تلك المرحلة، وأهم إنجازاتها.

تلى ذلك أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي ألقى خلالها مجموعة من القصائد الوطنية أبرزها قصيدة بعنوان" سيناء أرض الفيروز"، هذا إلى جانب عرض فيلم " الممر " ضمن نشاط نادي السينما.

كما تخلل الحفل عدة فقرات للأطفال منها فقرة فنية استعراضية، ورشة رسم وتلوين، ومسابقة ثقافية إشراف شيرين محمد.

وفي سياق متصل نظم قصر ثقافة الطود احتفالية أخرى تضمنت محاضرة بعنوان "أكتوبر بين السلام والحرب" حاضرها د. عبد المعطي محمود، تلاها أمسية شعرية بحضور مجموعة من الشعراء من أبرزهم الشاعر ناجي فؤاد الذي ألقى قصيدة بعنوان " أبي الشهيد"، تلاها قصيدة بعنوان "غزل" للشاعر جمال الأقصري، قصيدة بعنوان "رياح النصر" للشاعر محمد عبد الكريم، وأخرى تحمل عنوان "أبطالنا الشهداء " للشاعر عبد السميع محمود، بينما قدّم الشاعر عبد الغفور عبد الله قصيدة "نصر أكتوبر"، ليختتم الحفل بفقرة إنشاد ديني.

تدشين الصالون الأدبي لقصر ثقافة حاجر العديسات

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، دشّن قصر ثقافة حاجر العديسات صالونه الأدبي الأول، والذي تضمن مناقشة آلية عمله وكيفية إعداد البرنامج الشهري الخاص به.

وخلاله رحّب الباحث عبد الصبور سلطان - رئيس نادي أدب قصر الطود، عن وجود صالون أدبي في تلك البقعة الجغرافية لدعم المواهب الأدبية، والكتاب والمفكرين في صعيد مصر، إيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري، وهذا ما أكد عليه أيضا الشاعر وليد الضوّي.

كما أشار الروائي د. بستاني النداف في كلمته إلى ضرورة الارتقاء بالنصوص الأدبية وتفعيل ورش الكتابة الإبداعية بالصالون.

من جانبه أكد القاص ناصر خليل على أهمية جمع التراث القولي الشفاهي الخاص بمنطقة العديسات من فن الواو وغيره وضرورة رقمنة هذا التراث، ليختتم سالم أحمد حديثه بطرح فكرة عقد الصالون بصورة أسبوعية أو نصف شهرية حسب البرنامج الأدبي المعد.

جاء ذلك بمشاركة متميزة من كبار أدباء الصعيد الثقافي من أبرزهم أحمد علي فضل، وعبد الله العبادي، ونخبة من المثقفين.