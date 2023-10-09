7.6 مليار جنيـه لتحسين سلالات الأبقار.. و100 مليار جنيه استثمارات الثروة الداجنة

عملت الدولـة خـلال السنوات الأخيـرة على تحسين سلالات قطعـان الأبقـار والجاموس المحليـة، وتمصيـر السلالات المتخصصـة فـى إنتـاج الألبـان واللحـوم ذات الإنتاجيـة العاليـة والمتأقلمـة مـع الظـروف الـمصـريـة، مـع زيـادة الإنتاجيـة مـن الألبان واللحـوم لتحقيق الاكتفاء الذاتـى، وتقليـل فـجـوات الاستيراد وتدعيـم ورفـع مـسـتوى معيشـة صغـار المربيـن والمزارعيـن.

وفى سبيل ذلـك، جرى إعداد قاعدة بيانات مدققـة بإجـراء حصـر شـامل للثـروة الحيوانية بمصـر، وتحسين السلالات المحليـة مـن خـلال وضـع خطـة استهدفت رفع مستوى إنتاجيـة الـرءوس المحليـة مـن اللحوم والألبان.

وجرى استيراد سلالات عاليـة الإنتاجيـة، وتشجيع صغـار المزارعيـن علـى إحـلال سلالات الأبقـار عاليـة الإنتاجيـة مـن الألبان واللحوم محـل السلالات المحليـة، مـن خـلال توفيـر سـلالات محسنة بإجـراءات تمويليـة ميسرة.

وجرى ضخ تمويلات للمشروع القومى لإحياء البتلو، بهدف تقليل حجم الاستيراد وتوفير الاستهلاك المحلـى مـن اللحوم الحمراء، تقدر بنحو ٧.٦ مليار جنيـه حتى عام ٢٠٢٢ يستفيد منهـا ٤١ ألـف شـخص، بإجمالـى ٤٦١ ألـف رأس ماشية، وفـى مجـال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى جرى تحسين السلالات فـى أكثـر مـن مليون رأس ماشية.

كما تم إنشاء ٦٠٠ نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطريـة وتجهيزهـا بالأجهـزة المطلوبة لتنفيـذ إجـراءات التلقيح الاصطناعـى فـى القـرى بالمحافظات المختلفـة، خاصـة لصغار المزارعين والمربيـن.

وفـى يونيو ٢٠٢٢، أنشـئ مجمـع الإنتاج الحيوانـى والألبان المتكامـل بمدينـة السادات بمحافظة المنوفيـة علـى مسـاحة ١٠٠٠ فدان، بإجمالى ٥٠٠٠ رأس حلاب بطاقة ١٥٠ طـن لـبن فـى اليـوم، و٣٠٠٠ رأس تسمين بطاقـة ١.٥ طـن لـحـم حـى بالـدورة الواحدة، ويتكون المشـروع مـن مـزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها «٦ مزارع فرعية منها ٥ مزارع حـلاب ومزرعة واحدة للتسمين»، ومجازر آليـة حديثـة متكاملة.

وتم إنشاء مصانـع لمختلف منتجات الألبـان تعمـل علـى توفيـر المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، ومركـز عـلمـى بيطـرى للأبحاث والتدريب، ومستشفى بيطرى، ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الاصطناعى، يضـم الـمـشـروع كذلك ٥ محالـب آلـيـة بإجمالـى ٤٨ نقطة و٥ خزانات لحفـظ الـلـبـن بطاقـة ٥٠ طنًا لـكـل محلب، وعربـة لنقـل الـلـبـن مـزودة بخـزان سعة ٣٠ طنـًا ومحطة معالجـة ميـاه الصرف الصحـى بطاقـة ١٠٠ متـر مكعـب فـى اليـوم ومحطة معالجة المياه الناتجـة مـن المحـلـب بطاقـة ١٠٠ متر مكعـب فـى اليـوم، إضافة إلى مجرشـتين بقدرة ١٠ أطـنـان فـى السـاعة لجـرش الحبوب وتجهيـز الأعـلاف، ومحرقتيـن للتخلص الآمـن والصحـى مـن المخلفات البيولوجيـة.

فيما بلغت استثمارات الثروة الداجنـة خلال الـ١٠ سنوات الماضية حوالى ١٠٠ مليار جنيه لإنتاج ١.٤ مليـار طائر سـنويًا، و١٤ مليـار بيضـة وتحقيق الاكتفاء الذاتـى وفائض للتصدير.

وتأكد نجاح الدولـة بصـدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمدد ٣٧ منشأة فـى مجـال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها بوصفها منشآت خاليـة مـن إنفلونزا الطيور، ما يسهم فـى فـتـح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجـن، ورفع كفاءة مزارعهـم وتحويلها مـن نـظام التربية المفتوح الـى النظام المغلـق، وجرى تخصيص ٩ مناطـق فـى ٤ محافظات، بإجمالى مساحة ١٩ ألـف فـدان للاستثمار الداجنـى.