الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد فايق: إثيوبيا عملت ضدّنا منذ ١٩٥٤ وحاولت فصل الجنوب السوداني عن الشمال

محمد فايق
محمد فايق

تحدث وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، عن ذكرى مرور ٦٠ عاما على منظمة الوحدة الأفريقية.


وقال فايق خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين: قد لعبت مصر دورا كبيرا في قضية وحدة واستقلال افريقيا، حيث وقف الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بجانب القضية الأفريقية وبدأت مصر في الوقوف مع دول القارة ضد الاستعمار.

وأضاف: بتشجيع مع سياسة الدولة والرئيس الراحل عبد الناصر، اعتبرت نفسي جزءا من حركات التحرر الأفريقية، وعملنا من خلال الرابطة الأفريقية على التنسيق مع الدول الأفريقية، وزرعنا فكرة الوحدة الأفريقية في الأعضاء الذين أصبحوا بعد ذلك رؤساء.

دور هام

وأكمل أن مصر لعبت دورا مهما في توحيد الدول والمنظمات الأفريقية حتى قامت منظمة الوحدة الأفريقية وفيما بعد اصبحت الاتحاد الافريقي.
وشدد أن أفريقيا بالنسبة إلى مصر مهمة للغاية وترجع أهميتها إلى عدة أسباب أبرزها مياه النيل، وفور تولي مهمة إفريقيا عملت على التواجد بمنطقة مياه النيل وتنظيم بعثات وزيارات لدول القارة وتوفير الدعم لها خاصة في ملف الثقافة واللغة.

الخلاف مع إثيوبيا

ونوه: الخلاف مع إثيوبيا حدث في فترة مبكرة حيث وجدنا بعد ١٩٥٤ خلال الفترة الانتقالية في السودان قبل الاستقلال عن مصر، أن إثيوبيا عملت ضدّنا وخاصة في محاولة فصل الجنوب السوداني عن الشمال، وللأسف تم ذلك لاحقا بسبب جماعة الإخوان.

ونوه: وقتها كانت هناك أزمة إريتريا، وهي تمثل منفذ إثيوبيا الوحيد على البحر، وعلمت على دعم النزعة العربية في إريتريا من خلال الإذاعة العربية.

وبدأ منذ قليل اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق.

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

txt

عن مشاركتهم في الثورة.. محمد فائق: "الإخوان كانوا يعملون مع الإنجليز"

محمد فايق منظمة الوحدة الأفريقية لجنة الشئون العربية والخارجية نقابة الصحفيين وحدة واستقلال افريقيا

مواد متعلقة

"المحامين" تدعو لاجتماع طارئ لبحث القضية الفلسطينية

عبدالحليم علام: من أفسد نقابة المحامين لن يعود مرة أخرى مهما كلفنا ذلك

نقابة المهندسين تنظم ندوة عن المواد والمنشآت والنظم الذكية

وفد من “الصحفيين العرب” والنقابة يزور بانوراما حرب أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي 

الأعلى للإعلام: نستهدف الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في التغطية الإعلامية للانتخابات

خالد البلشى: نقدم الدعم الكامل للصحفيين السودانيين

خالد البلشى خلال اجتماع وفد اتحاد الصحفيين العرب: نصر أكتوبر انعكاس للتضامن العربى

"كتلة الحوار" تهنئ المصريين بذكرى نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

سعر كرتونة البيض والفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان