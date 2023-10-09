اقتصادية توضح تأثير أزمة مترو بنك على باقي البنوك في إنجلترا

أوضحت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، تأثير أزمة مترو بنك على باقي البنوك في إنجلترا.

وقالت خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إن هذا السبب وراء تعليق بورصة لندن التداول على هذا السهم عدة مرات بعد أن فقد ربع قيمته.

وأضافت أن المصرف كان يحاول أن يجمع 600 مليون جنيه استرليني حتى يعزز من موارده المالية مع انخفاض سعر السهم.

وأشارت إلى أنه في نفس الوقت خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييم مصرف مترو لسلبي، موضحة أن المصرف يحاول أن يتفاوض مع حاملي السندات بالحصول على حزمة من التمويل ليعزز من مكانته.

ونوهت بأن هناك مخاوف من تفاقم أزمة الجهاز المصرفي البريطاني حيث شهدت البنوك حالة من السحب المكثف للعملاء لأموالهم من البنوك، وهذا الأمر الذي ضاعف من أزمة البنوك في لندن.