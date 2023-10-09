الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، سفير البيرو في القاهرة بصحبه وفد من سفارة بيرو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وفي بدايه اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير وأعرب عن سعادته باستقباله في الإسكندرية وأشاد بالعلاقات بين مصر والبيرو وخاصة أن لكل منها تاريخ طويل.

وأعرب السفير عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل وأنهم في البيرو يدرسون بالمدارس عن الحضارة المصرية. وأنه كان دائما معجب بالإسكندر الأكبر، ومدينة الإسكندرية، مضيفًا أنه أنه يعتبرها من أجمل مدن العالم.

 وأكد السفير على ذلك وخاصه أن بيرو تستورد المخصبات الزراعية من مصر.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وأن بها أقدم شارع بالتاريخ وأنها مدينة عريقة غنية بالتراث والآثار والثقافه.  

وأكد المحافظ، علي العلاقات الطيبة بين مصر وبيرو وان علي الجانبين العمل علي تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيارة وفد البيرو للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية لتحسين التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر وبيرو ولبحث فرص الاستثمار بين الدولتين.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بيرو
محافظ الإسكندرية سفير البيرو العلاقات المشتركة التجارة والاقتصاد الحضارة المصرية

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