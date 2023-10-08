الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح المركز الصيني الإفريقي بمعهد علوم البحار والمصايد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المركز الصيني الأفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنطقة رأس التين، كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد ومعهد علوم البحار بالصين، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب الصيني، ولتبادل ونقل تكنولوجيا الأبحاث والبحث عن ثروات الإقتصاد الأزرق للبحار، ليس فقط لمصر وإنما أيضا لدعم الدول الإفريقية.

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وأكد المحافظ أن "الاقتصاد الأزرق" يعد من التوجهات الجديدة للإستثمار، وخاصة أن الدولة المصرية بها العديد من المقومات والفرص التي تؤهلها وبقوة نحو الاقتصاد الأزرق، حيث أنها تمتلك 4 آلاف كم من السواحل بالإضافة إلى 53 ميناء.

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وأشار الشريف، إلى أن الصين من أكبر الشركاء لمصر، وحليفا استراتيجيا مهمًا، وقد اتخذت حكومات الدولتين العديد من الخطوات لتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات: الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، موضحًا أن في سبيل تلك الرؤية حظيت محافظة الإسكندرية في الأونة الأخيرة بنصيب كبير من التعاون مع الجانب الصيني على كافة الأصعدة، مؤكدا أن الإسكندرية ترحب بجميع الوفود الصينية الراغبة في الاستثمار علي أرضها وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

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وخلال الافتتاح، تفقد الشريف أقسام المركز المُعدة لتدريب المتخصصين في مجال علوم البحار في أفريقيا، بالإضافة إلى مركز الحد من المخاطر البحرية الموجود بالمعهد.

ومن الجدير بالذكر؛ أن المركز يهدف إلى دعم الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية.

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وقد شهد الافتتاح وتوقيع البروتوكول؛ الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجين هو قنصل عام الصين بالإنابة في الإسكندرية، وفانج زنشيا مديرة معهد علوم البحار بوزارة الموارد الطبيعية الصينية، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

محافظ الإسكندرية المركز الصيني الأفريقي المعهد القومي لعلوم البحار التعاون المشترك الاقتصاد الأزرق

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