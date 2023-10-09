قرايب.. انتحلوا صفة ضباط شرطة لسرقة أكثر من 5 ملايين جنيه في دار السلام

هناك عدد من الأقارب الذين يكرهون صلة رحمهم ويسعون إلى تدبير الشر، مثلما حرض شخصين على سرقة 5 ملايين جنيه، من أقاربهما عقب علمهما بحيازتهما لمبالغ مالية ضخمة في منطقة دار السلام.

تفاصيل جليات التحقيقات كشفت عن كافة ملابسات قيام عناصر تشكيل عصابي انتحلوا صفة رجال شرطة في جنوب القاهرة لسرقة 5 ملايين جنيه من مواطنين.

كشف المتهمون في اعترافاتهم، عقب القبض عليهم، أنهما قد علموا من شخصين تربطهما صلة قرابة بالمجني عليهم، بأن المجني عليهم سيقومون بإيداع مبلغ مالي كبير عبارة عن 5 ملايين جنيه، في أحد البنوك فاختمرت في ذهن المتهمين سرقتهم.

وأوضح المتهمون أنهم انتظروا المجني عليهم، وأثناء ذلك قاموا بالدلوف إليهم وأوهموهم أنهم رجال شرطة، ثم قاموا باصطحابهم داخل سيارة بدون لوحات معدنية حتى وصول إلى الطريق الدائري واستولوا منهم على أكثر من 5 ملايين جنيه.

وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قد ورد إلى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطار من قسم شرطة المعادى بشكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، انتقل على الفور فريق من ضباط المباحث لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص وجمع المعلومات والتقابل مع مالك شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وفنى كاميرات، وكهربائى، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ (مليون و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ.

وأضاف المجني عليهم في أقوالهم أنه لدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى"بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة، واصطحابهم والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والإستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص، وتوجهت قوة أمنية نجحت في ضبط 4 منهم، بينما جار البحث عن اثنين من أقارب المجني عليهم والمحرضين على ارتكاب الحادث.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتعرف عليهم المجني عليهما، وتم اتخاذ اللازم.