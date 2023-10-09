الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجنبُا للقصف الإسرائيلي.. الجيش اللبناني يطالب بإخلاء المناطق الحدودية الجنوبية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

ناشد الجيش اللبناني، مساء اليوم الإثنين، مواطنيه، بالابتعاد عن المناطق الحدودية، بعد تعرض بلدتي "الضهيرة" و"عيتا الشعب" لقصف جوي ومدفعي.

وقال الجيش اللبناني، عبر حسابه على منصة "إكس": "تتعرض بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى للقصف الجوي والمدفعي من جانب العدو".

وأضاف: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".

فيما طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من سكان 29 مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية بالدخول للملاجئ فورًا.

توتر في جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عن شن هجوم بمروحياته على الجنوب اللبناني، ولاسيما عيتا الشعب، بحسب قناة “العربية”.

فيما كشفت وكالة سما الفلسطينية، عن سماع دوي صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل جنوب لبنان.

وأكدت أن 4 مسلحين قطعوا السياج الشائك مقابل الضهيرة الحدودية، واشتبكوا مع الجيش الإسرائيليّ، وتُوفي إثنان منهم، فيما مصير الأخرين غير معروف.

وأعلن جيش الاحتلال عن إطلاق قذيفتين من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة، وسقوط إحداهما في الأراضي اللبنانية".

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