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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من حزب النور

الحملة الرسمية للسيسي
الحملة الرسمية للسيسي تستقبل وفد حزب النور

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة، اليوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٣م، وفدًا من حزب النور برئاسة الدكتور طلعت مرزوق رئيس الشئون القانونية بحزب النور.

ويأتي ذلك استكمالًا للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب في بداية اللقاء بوفد حزب النور مشيدًا بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للدولة المصرية بداية من مشهد 30 يونيو ووضع الدستور وما تلاها من استحقاقات دستورية.

وأكد فوزي أن من أهداف الحملة المشاركة الجماعية لجميع أطياف المجتمع المصري وعودة اصطفاف 30 يونيو من خلال العمل التشاركي الحزبي، مشيرًا إلى أن الحملة ستعمل على توسعة نشاطها وزيارتها الميدانية في المحافظات.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 

ومن جانبه، أشاد وفد حزب النور باستقبال الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي لهم بالمقر الرسمي، مؤكدين أن الحزب اتخذ قرار التأييد للمرشح من قواعده ومبادئه الراسخة بداية من الحفاظ على الأمن القومي، وكذلك الاستقرار والتنمية الرائدة التي تسير عليها دولتنا المصرية، مؤكدين الاستعداد التام للتعاون الكامل مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، مشيدين بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما التقط الحضور الصورة التذكارية الجماعية بينهم.

 

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 
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