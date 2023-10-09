الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مشروع صكوك الأوقاف

استلام لحوم لتوزيعها على الأولى بالرعاية ببني سويف

التوزيع
التوزيع

أشرف السكرتير العام المساعد في بني سويف اللواء سامي علام، على استلام دفعة جديدة من  اللحوم  ضمن مشروع صكوك لحوم الأضاحي الذي تنفذه وزارة الأوقاف، لتوزيعها على المستفيدين بالمناطق الأكثر احتياجا، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقًا لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.

توزيع اللحوم

شهد أعمال استلام  اللحوم حضور كل من الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، الدكتورة  إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك أثناء اصطفاف السيارات المحملة بكراتين اللحوم أسفل محور عدلي منصور من الجانب الغربي بمدينة بني سويف.

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام  2طن من لحوم الأضاحي، والتي ستقوم مديرية الأوقاف بتوريعها على  الفئات والأسر الأولى بالرعاية  على مستوى المراكز والمدن،وتحت إشراف مديري  إدارات الأوقاف.

ونقل السكرتير العام المساعد شكر المحافظ "د. محمد هاني غنيم" لوزارة الأوقاف، بقيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، على جهود  الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم، معربا عن تقديره لكل من ساهم في هذا المشروع الذي يعتبر من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها الوزارة في  مجال التكافل الاجتماعي.

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