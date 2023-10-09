ندوة تعريفية ببني سويف ضمن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، فعاليات الندوة التعريفية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب،بالتعاون مع محافظة بني سويف، ضمن برنامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية: الذي تقدمه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،بهدف تأهيل السيدات،بغرض تمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.

أسماء الحضور

حضر الندوة، التي أُقيمت بديوان عام المحافظة، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء أ.ح إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة إيمان علي عضو الأكاديمية الوطنية، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وأحمد مرسي مدير عام الموارد البشرية بديوان عام المحافظة " منسق المحافظة الخاص بالمبادرة، ورانيا سمير مقدمة الندوة.

محافظ بنى سويف يرحب بضيوف المحافظة من الأكاديمية

ورحب محافظ بنى سويف بضيوف المحافظة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وعلى رأسهم اللواء إيهاب حامد،مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم بها الأكاديمية على كافة المستويات بقيادة الدكتورة رشا راغب، معربًا عن اعتزازه وفخره بأنه أحد خريجي هذا الصرح المتميز ومنارة للعلم والتدريب والتأهيل، استطاع خلال فترة وجيزة،تخريج كوادر شبابية نجحت في تقلد مناصب قيادية، تحت رعاية ودعم واهتمام نوعي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي راهن على الشباب وأتاح لهم فرصة ذهبية للتمكين والقيادة وإثبات وجودهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم في العمل العام.

وأعرب محافظ بنى سويف عن حرصه للمشاركة في هذه الفعالية، التي تأتي في إطار توجه القيادة السياسية بأهمية منح المراة مكانتها اللائقة بعد عقود من التهميش تمثلت في نظرة تقليدية خاطئة تنتقص من دورها وأهميته في المجتمع.

مشيراُ إلى أن المرأة المصرية، حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل واضح في وجود وتقلد المرأة مناصب قيادية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان،مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، ضاربا المثل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، حيث تشغل المراة وظائف قيادية ويشاركن بنجاح في إدارة العديد من الملفات الهامة والحيوية.

وأعرب مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم " وحرصه على المشاركة، توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات لعقد الندوة، موضحًا أن الأكاديمية أطلقت برنامج “المرأة تقود” والذي يقدم حزمة من التدريبات المتنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال.

بالإضافة إلى الوقوف على مستجدات التحول الرقمي، بجانب التركيز على جانب التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وخلال الندوة تم استعراض جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد وإهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر متميزة لديها القدرة على اتخاذ القرارات ومواكبة تطورات العصر وظروف المجتمع المحيط، بجانب عرض الشروط الواجب توافرها للانضمام للبرنامج، من السيدات من كافة القطاعات (حكومى /عام /خاص / رائدات أعمال ) من سن 22 إلى 50 عامًا، حيث يشترط في السيدة المتقدمة الإقامة داخل مصر، وان تكون مصرية حاصلة على مؤهل جامعي، وتجتاز المقابلة الشخصية وبعض الاختبارات اللازمة.

