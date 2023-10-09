تحرير 135 محضرًا تموينيًا متنوعا خلال حملات مكثفة بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تم تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالإشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

التأكد من صلاحية المنتجات قبل عرضها في الأسواق



وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.







أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية، من تحرير 12 محضرا متنوعا خلال الحملات المكبرة التي شنتها على الأسواق والمحال التجارية، بنطاق مركز بيلا، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابي على الأسواق والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الحملة شملت المرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة، والأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، وتم ضبط 5 كجم كبدة مجهولة المصدر، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة المخالفين وجاري عرضهم علي النيابة لمباشرة التحقيقات.



أكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أن الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تمكنت من تحرير 27محضراَ متنوعاَ مابين عدم وجود شهادة صحيه، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أسفرت الحملات التموينية على الأسواق بقلين، عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا، منهم 3 محاضر تموينية، و4 محاضر عدم الحصول على تراخيص، و3 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، و7 محاضر صحة.



وأكد حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس أن الحملات التموينية على المحلات التجارية والاسواق، تمكنت من تحرير 13 محضرًا متنوعًا، وضبط 175 كيلو جبنه مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وجاري المتابعة المستمرة.

وأضاف جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أن الحملات على الأسواق تمكنت من تحرير 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.