الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو ومابولولو في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الأسبوع الثالث

بيرسي تاو يحتفل بهدف
بيرسي تاو يحتفل بهدف في مرمى الإسماعيلي

شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى لمسابقة  الدوري الممتاز تسجيل 64 هدفا في 26 مباراة سجل منها اللاعبون الأجانب 23 هدفا وتصدرهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي والأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ولكل منهما أربعة أهداف والمغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسجل ثلاثة أهداف والغاني ياو أنور مهاجم الإسماعيلي برصيد هدفين وسجل هدفا واحدا كل من المغربي رضا سليم لاعب الأهلي والسنغالي إبراهيم نداى والتونسي حمدي النقاز مدافع الإسماعيلي والسوداني سيف تييري مهاجم فاركو والأوغندي جوزيف أوشايا مدافع المقاولون والنيجيري جون إيبوكا والجزائري أحمد قندوسي لاعبى سيراميكا كليوباترا والأوغندي الأن كيامبادي لاعب الداخلية والنيجيري فافور حكيم لاعب بلدية المحلة والكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.

هدافو الدوري المصري الممتاز 2023

وسجل اللاعبون المصريون 41 هدفا وتصدرهم ميدو جابر لاعب المصري وفادي فريد مهاجم سموحة وعمر كمال عبد الواحد لاعب  فيوتشر ومصطفى زيكو لاعب إف سي زد  وحسام أشرف وعبد الرحمن سمانة لاعبى بلدية المحلة ولكل منهما هدفين .

الفوز الأول للزمالك وتفوق الأهلي.. أهم ظواهر الأسبوع الثالث للدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وسجل هدفا واحدا كل من كريم فؤاد وحسين الشحات " الأهلي " ونبيل عماد دونجا ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وشيكابالا " الزمالك " وعبد الرحمن مجدي " الإسماعيلي " ومروان حمدي وباهر المحمدي " المصري " وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل " بيراميدز " وأحمد خالد وعمرو قلاوة ومصطفى البدري " سموحة " وأحمد عاطف ومحمود رزق وأحمد رفعت ومروان محسن " فيوتشر " ووليد علي فرج " فاركو " وأحمد علاء " المقاولون " ويسري وحيد وعبد الرحمن أسامة " طلائع الجيش " وكريم بامبو " البنك الأهلي " وعبد العزيز سيد وإيهاب سمير " الداخلية " ومصطفى ميسي ومحمد سمير وشادي حسين " إف سي زد "

كريستوفاو مابولولو 

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الأسبوع الثالث 

1.الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الأهلي برصيد 4 أهداف .

2.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 4 أهداف منها هدف من ركلة جزاء .

3.المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة برصيد ثلاثةأهداف .

4.ميدو جابر " المصري " برصيد هدفين .

5.فادي فريد مهاجم سموحة برصيد هدفين.

6.عمر كمال عبد الواحد “ فيوتشر”  برصيد هدفين .

7.مصطفى زيكو " إف سي زد " برصيد هدفين .

8.حسام أشرف " بلدية المحلة " برصيد هدفين .

9. عبد الرحمن سمانة  " بلدية المحلة " برصيد هدفين .

10.التوجولي ياو أنور " الإسماعيلي " برصيد هدفين .

الدوري الممتاز بيرسى تاو ريستوفاو مابولولو أحمد بلحاج ميدو جابر هدافي الدوري المصري

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