قبل الانتخابات العامة.. هل يفشل حزب المحافظين فى الحفاظ على منصبه الحاكم؟

يواجه حزب المحافظين البريطاني سلسلة من التحديات والأزمات قبل الانتخابات العامة المقبلة، ففي المرة الأخيرة التي اجتمع فيها حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في مكان واحد، في مؤتمره السنوي العام الماضي في برمنجهام، كان الحزب على وشك الدخول في أزمة أخرى، حيث كانت زعيمتهم الرابعة في ست سنوات فقط، ليز تروس، قد اجتازت للتو سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة لصالح فاحشي الثراء، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه الإسترليني البريطاني، وإثارة فزع الأسواق، وقوض مصداقية بريطانيا في جميع أنحاء العالم، وبعد أسابيع فقط، تولى القائد الخامس، ريشي سوناك، القيادة.

سيناريوهات طرد حزب المحافظين من الحكومة البريطانية في الانتخابات العامة المقبلة

وبحسب مجلة "تايم" الأمريكية، فإنه في مؤتمر هذا العام في مانشستر- والذي من المرجح أن يكون الأخير للحزب قبل الانتخابات العامة المتوقعة في العام المقبل- كان المزاج العام قاسيًا على نحو مماثل، مع قدر أقل من الإثارة وعدد أقل من الحضور مقارنة بالسنوات الماضية، كان هذا التجمع ينتمي إلى حزب بدا مستسلمًا لمصيره الانتخابي، وهو الحزب الذي تتوقع استطلاعات الرأي أن يشهد طرد المحافظين من الحكومة على يد حزب العمال المعارض الصاعد بعد 14 عامًا في السلطة.

وتابعت أنه رغم أن سوناك هو رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين الحاكم، فإنه لم يكن نجم مؤتمره، ربما لأن الكثير من زملائه المحافظين كانوا يتنافسون على الأضواء، في محاولة واضحة لوضع أنفسهم كقادة منتظرين للحزب.

وأضافت المجلة أنه في الأيام التي سبقت المؤتمر، ألقت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية البريطانية المسئولة عن الهجرة والشرطة وغير ذلك من الشئون الداخلية، خطابًا تحريضيًا حول "التحدي الوجودي" المتمثل في الهجرة غير الخاضعة للرقابة، وهو الخطاب الذي اعتبره العديد من المراقبين بمثابة خطاب قيادي لا لبس فيه.

وأشارت إلى أنه إذا كان المزاج ونقاط الحديث في مؤتمر مانشستر تشير إلى أي شيء، فمن المرجح أن يكون الانقسام التالي بين أولئك الذين ينتمون إلى الفصيل التحرري الاقتصادي في الحزب ومحاربي هذه الاتجاه الأكثر تشددًا.

يقول خبير استطلاعات الرأي ومستشار الاتصالات الأمريكي، فرانك لونتز، في إشارة إلى قادة حزب المحافظين السابقين، الذين أصبح السابقون منهم يرمزون إلى المعتدلين: "سيكون هناك صراع لا يقل أهمية عن الصراع بين إدوارد هيث ومارجريت تاتشر، التي اتبعت سياسة التقشف الواسعة".

وأضاف لونتز أن المشرعين المحافظين في وستمنستر لا يفهمون تمامًا حجم الغضب، الذي يشعر به العديد من الناخبين المحافظين تجاه الحزب.

وتابع لونتز: "هذا البلد مجنون للغاية"، مشيرًا إلى استياء قاعدة الحزب من أزمة تكلفة المعيشة، فضلًا عن الهجرة والخدمات العامة المتدهورة، وكما يرى، فإن الخطر يكمن في بقاء الناخبين المحافظين في منازلهم، لتسليم الانتخابات لحزب العمال.