الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ريشى سوناك: تراخيص التنقيب الجديدة تتفق مع خطة «صافى الصفر»

ريشي سوناك
ريشي سوناك

قال رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، اليوم الإثنين، إن الموافقة على التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، تتفق تمامًا مع خطة "صافي الصفر".

وفي حديثه إلى المذيعين خلال زيارة إلى أبردينشاير، قال "سوناك" إن الموافقة على تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال "تتفق تمامًا مع خطتنا للوصول إلى صافي الصفر"، بحسب الجارديان البريطانية.

قال ريشي سوناك إن النفط والغاز المحلي يوفران "كمية انبعاثات الكربون مرتين، ثلاثًا، أربعة أضعاف" من "شحنة من منتصف الطريق حول العالم".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان حقل Rosebank للنفط والغاز في بحر الشمال سيوافق، قال: "من الواضح أن قرارات الترخيص تتخذ بالطريقة العادية، ولكن ما أود قوله هو إنه- بما يتفق تمامًا مع الانتقال إلى الخطة صافي الصفر- نستخدم الطاقة التي لدينا هنا في المنزل لأننا سنحتاجها لعقود".

 

ما هي الخطة الصافي صفر؟

الصافي صفر.. هو النقطة التي يتحقق عندها توازن إجمالي بين كمية انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة والممتصة من الغلاف الجوي، ما يوقف زيادة ارتفاع درجة حرارة المناخ.

ريشي سوناك أعمال التنقيب صافي الصفر الحكومة البريطانية أثر الكربون

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