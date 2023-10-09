الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان على مختلف الأصعدة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بينهما من تطور مستمر.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر مجلس الشيوخ، الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والذي أشاد بحسن العلاقات الثنائية بين المجالس النيابية في الدولتين.

وتطرقت المناقشات لتفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية،  برئاسة الدكتور (سري الدين) لدعم الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان

وكان قد أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، فى تصريح سابق، على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، فضلًا عن العلاقات المشتركة والبناءة بينهما، لافتًا إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر ١٩٩١.

جاء ذلك خلال زيارة (سرى الدين) يرافقه وفد من أعضاء المجلس، لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، ومشاركة السفارة الأذربيجانية بالقاهرة بالذكرى المائة لمولد الزعيم الآذري حيدر علييف، ووضع إكليل من الزهور على قبره، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية الأسبق، وممثلي سفارة أذربيجان بمصر.

هاني سري الدين مجلس الشيوخ مصر و أذربيجان الصداقة المصرية الأذربيجانية العلاقات الثنائية

مواد متعلقة

حنفى جبالى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

"عابد": لدينا ممارسة ديمقراطية لم نشهدها من قبل.. وتعدد المرشحين للرئاسة خير دليل

النائبة حياة خطاب: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية تاريخى لا يقبل المزايدات

برلمانى: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مع مرور الزمن

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية تحذر: إعدام رهينة إسرائيلية أمام كل قصف على المدنيين

اقتصادية وأمنية.. مخاطر دفع الفلسطينيين فى غزة إلى النزوح نحو الحدود المصرية

إسرائيل تنفى تحذير مصر لها قبل 10 أيام من هجوم حماس "طوفان الأقصى"

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

آخر ظهور لمراسلة "القاهرة الإخبارية" قبل قطع الاتصال وإخلاء المبنى (فيديو)

أحزاب سياسية: تزوير توكيلات لمرشح رئاسى جريمة ومحاولة لتشويه الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

شكري يتلقى اتصالات من نظرائه البرتغالي والنرويجي والسلوفيني حول جهود وقف التصعيد في غزة

"مكتب نتنياهو" يفند أكاذيب التقارير.. هذا ما حذرت مصر إسرائيل منه

مسئولون فلسطينيون لـ"الدستور": دور مصر أصيل وثابت فى دعم شعبنا ووقف العدوان