رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية توطيد العلاقات المشتركة بين مصر وأذربيجان على مختلف الأصعدة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بينهما من تطور مستمر.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر مجلس الشيوخ، الدكتور الخان بولوخوف، سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، والذي أشاد بحسن العلاقات الثنائية بين المجالس النيابية في الدولتين.

وتطرقت المناقشات لتفعيل الدور الإيجابي لمجموعة الصداقة المصرية الأذربيجانية، برئاسة الدكتور (سري الدين) لدعم الاستثمار والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان

وكان قد أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، فى تصريح سابق، على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، فضلًا عن العلاقات المشتركة والبناءة بينهما، لافتًا إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر ١٩٩١.

جاء ذلك خلال زيارة (سرى الدين) يرافقه وفد من أعضاء المجلس، لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية، ومشاركة السفارة الأذربيجانية بالقاهرة بالذكرى المائة لمولد الزعيم الآذري حيدر علييف، ووضع إكليل من الزهور على قبره، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية الأسبق، وممثلي سفارة أذربيجان بمصر.