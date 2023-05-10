هاني سري الدين: العلاقات مع أذربيجان تاريخية وبناءة

أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، فضلاً عن العلاقات المشتركة والبناءة بينهما، لافتاَ إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر ١٩٩١.

جاء ذلك خلال زيارة (سرى الدين) يرافقه وفد من أعضاء المجلس، صباح اليوم، لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية ومشاركة السفارة الأذربيجانية بالقاهرة بالذكرى المائة لمولد الزعيم الآذري حيدر علييف ووضع إكليل من الزهور علي قبره، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية الأسبق، وممثلي سفارة أذربيجان بمصر.