الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. 3000 قتيل و10 آلف مصاب فى زلزال أفغانستان

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

قالت وكالة خاما برس للأنباء الأفغانية، أن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب هيرات، تقترب من 3 آلاف قتيل و10 آلف مصاب، وذلك نقلا عن رئيس وزارة الإعلام والثقافة في مقاطعة هيرات.


وضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، السبت الماضي شمال غرب أفغانستان، وكان مركزه على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات.

 

وبحسب التقارير فإن ضحايا هذا الزلزال ما زالوا في تزايد، حيث أعلنت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني عن تدمير 12 قرية في مقاطعة هيرات، بما في ذلك زندا جان وغوريان.

 

من جانبه، قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان إن الزلزال أعقبه 8 هزات ارتدادية قوية.. موضحا أنه تم تدمير 1320 منزلا بالكامل.

 

بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تدمير أكثر من 600 منزل،أو تضررت جزئيا،في 12 قرية على الأقل في ولاية "هيرات" الواقعة غربي البلاد قرب الحدود الإيرانية، وفي المجمل تضرر 4200 شخص بشكل أو بآخر من الزلزال.

 

وقال المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث، في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى أحدث أرقام ضحايا الزلزال المؤلم الذي وقع السبت في مديرية زندة جان بولاية هرات، حيث أن حصيلة الإصابات تصل إلى 9240 شخصًا.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية المولوي جانان سايق، في مؤتمر صحفي الذي عقد في المركز الإعلامي للحكومة، حول آخر أرقام الضحايا وعدد الضحايا: أن عملية الإنقاذ والإغاثة مستمرة، وقوات الإنقاذ حاولت طوال الليل العثور على الناجين تحت الأنقاض، وحتى الآن قاموا بوصول المساعدات الطبية والغذاء ومياه الشرب والخيام وغيرها من الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث.

وأضاف: “كلفت وزارة مكافحة الكوارث الطبيعية إدارة مكافحة الكوارث الطبيعية بولاية هرات بالتنسيق مع لجنة ولاية هرات لمكافحة الكوارث الطبيعية مع المؤسسات والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية العاملة في الميدان، بذل الجهود اللازمة في علاج ضحايا هذا الحادث”.

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