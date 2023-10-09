الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. شركة طيران أمريكية تعلن وقف رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الاشتباكات

مطار تل أبيب
مطار تل أبيب

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" علقت رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب مؤقتا بسبب الاشتباكات الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقالت شركة الطيران الأمريكية، في بيان لها، إنها تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية، أن رحلات الشركة إلى تل أبيب ستظل معلقة لحين سماح الظروف باستئنافها، لافته إلى أنها وتواصل مراقبة الموقف.

وفي وقت سابق، دعت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الطيارين وشركات الطيران الأمريكية، إلى توخي الحذر أثناء الطيران بالقرب من تل أبيب.

وكالة رويترز شركة الطيران جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية شركة الطيران الأمريكية

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