الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سويلم لـ"الشاهد": لم يحدث أى نقص بالوقود الخاص بمركباتنا العسكرية فى أكتوبر

الشاعر أحمد سويلم
الشاعر أحمد سويلم

قال الشاعر أحمد سويلم، إنه كان يهتم بالإمدادات في الضفة الشرقية وكان يوجد أكثر من صهريج للوقود، وكان يتم تزويدها بسيارات ويتم فتحها لتضخ في الناحية الأخرى حتى يتم ملء الإثنين معًا حتى لا يكون هناك نقص.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يتم التبليغ عن أي نقص وخلال ساعة كان يأتيهم الإمداد، مشيرًا إلى أنه كان معه ضابطين أقل منه رتبة وكانوا يتابعون الموقف حتى يكون هناك ضبط كامل.

 

وأكد أنه لم يحدث أي نقص في الوقود الخاص بمركباتنا العسكرية خلال حرب أكتوبر، مشيرًا إلى أنه كان متواجدًا على الجبهة، وكل ساعتين أو ثلاثة كانوا يقيسون الصهاريج لأنه غير المسموح أن يحدث نقص، وكانت أحيانًا المواسير تضرب ويتم تسريب جزء كبير، وكنا نصلحها ونطلب تعويضها.

 

تفاصيل البرنامج

يعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

أحمد سويلم نقص الوقود الخاص بمركباتنا العسكرية حرب اكتوبر الإمدادات الضفة الشرقية

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