الباز: هذا ما يميز تغطية القاهرة الإخبارية للأحداث فى فلسطين

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يميز قناة القاهرة الإخبارية في تغطيتها للقضايا الاقليمية عن غيرها، أن التغطيات مجردة دون تلوين.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن" مع الإعلامي مصطفى عمار، على قناة "أون سبورت إف إم": "لو عملت رصد لفضائيات عربية وأجنبية، هتلاقي كل فضائية بتقوم بتغطية الحدث من نظارتها الخاصة التي تلونها بلونها".

ولفت إلى أن مصر أعلنت أن سياستها الخارجية تقوم على "صفر مشاكل"، فالدولة لا تريد أن تكون طرفا في نزاعات، ورأت من اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأموال التي تدفعها في الحروب الناس أولى بها.

وتابع: "أنت أمام عمل احترافي تقوم به القاهرة الإخبارية، ومصر قررت استعادة دورها الإقليمي وده مش هيحصل الا بكيان إكلامي كبير.. لأن أنت قدام قرار وطني أن لازم تكون في منصة نعالج بيها الأمور، وده حاصل في تغطية أحداث روسيا وأوكرانيا والسودان واليوم في فلسطين، فإعلامنا يرصد الواقع دون تلوين، ويعكس وجهة نظرنا الوطنية".