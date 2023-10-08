الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف دور "الشاهد" في توثيق حكايات نصر أكتوبر من أبطالها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور  محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمست بشكل كبير جدًا لفكرة برنامج "الشاهد" من بداية الموسم الأول والذي شهد حكايات وشهادات عن 30 يونيو، والموسم الثاني الذي تحدث عنف الجماعات المتطرفة، والموسم الثالث والحالي عن حكايات نصر أكتوبر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، على إذاعة "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي مصطفى عامر، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال "سيأتي يوم نقص ونروي"، ومن هنا جاءت فكرة "الشاهد"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز".

وتابع: "كنت مهتم مش بس تظهر قوة الجيش المصري وعبقرية التخطيط اللى حصل وخطة الخداع والتمويه والتى تدرس حتى الآن، لكن كنت مهتم بالعبقرية الفردية عند المقاتلين".

ولفت إلى أن البعض كان يعتقد أن خط بارليف هو مجرد الساتر الترابي الذي تم هدمه باستخدام خراطيم المياه، منوهًا أنه خلف هذا الساتر كان هناك تحصينات مدن كاملة، منوهًا أن العبور جاء بعبقرية خاصة لدى المقاتل والمخطط المصري.

وأردف: "تفاصيل اللي حصل في أكتوبر 1973 تقولك أن الشعب دة لما بيعوز بس حاجة بيقدر، خاصة لما السادات قال اللى حصل معجزة على أي مقياس عسكري".

وواصل خلال برنامج "الشاهد": "كل الأبطال بيحكوا على أحداث حصلت من 50 سنة بحماس شديد جدا، وأن هؤلاء لازالوا في المعركة، فمنهم تلاقي اللي حافظ اسم الشهيد صديقه اللى مات جانبه، باسمه الرباعي".

محمد الباز: مصر لن تتخلى عن تحقيق مصالح الفلسطينيين (فيديو)

محمد الباز لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الشاهد أون سبورت إف إم مصطفى عامر محمد أنور السادات

مواد متعلقة

خالد الجندى: قاتل السياح "مخرب ومفسد" ويريد توريط البلد وتدمير الاقتصاد

خالد الجندى: أى سائح فى بلدك أمانة فى رقبتك بأمر القرآن (فيديو)

أغنية النصر.. أيمن الحكيم: بليغ حمدى أبلغ النجدة من أجل تسجيل أغنية "الله أكبر بسم الله"

أغنية النصر.. نجلة الفنان محمد نوح: أغانى والدى كانت تحمل "صرخة" لكل مصرى

أغنية النصر.. رئيس دار الأوبرا: بليغ حمدى كان يعبر عن نبض الشارع

الجاليات المصرية بالخارج تعلن تأييدها للرئيس السيسي في الانتخابات (فيديو)

14 أكتوبر.. عودة برنامج "فى المساء مع قصواء" بعد تطويره على CBC

"الوطنية للانتخابات": ترتيب الأسماء داخل ورقة الاقتراع بأولوية تقدم المرشح

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

بعد التداول على "فيس بوك".. "الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "مشاجرة الإسكندرية"

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة