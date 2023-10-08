الباز يكشف دور "الشاهد" في توثيق حكايات نصر أكتوبر من أبطالها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحمست بشكل كبير جدًا لفكرة برنامج "الشاهد" من بداية الموسم الأول والذي شهد حكايات وشهادات عن 30 يونيو، والموسم الثاني الذي تحدث عنف الجماعات المتطرفة، والموسم الثالث والحالي عن حكايات نصر أكتوبر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملعب الفن"، على إذاعة "أون سبورت إف إم" مع الإعلامي مصطفى عامر، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال "سيأتي يوم نقص ونروي"، ومن هنا جاءت فكرة "الشاهد"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز".

وتابع: "كنت مهتم مش بس تظهر قوة الجيش المصري وعبقرية التخطيط اللى حصل وخطة الخداع والتمويه والتى تدرس حتى الآن، لكن كنت مهتم بالعبقرية الفردية عند المقاتلين".

ولفت إلى أن البعض كان يعتقد أن خط بارليف هو مجرد الساتر الترابي الذي تم هدمه باستخدام خراطيم المياه، منوهًا أنه خلف هذا الساتر كان هناك تحصينات مدن كاملة، منوهًا أن العبور جاء بعبقرية خاصة لدى المقاتل والمخطط المصري.

وأردف: "تفاصيل اللي حصل في أكتوبر 1973 تقولك أن الشعب دة لما بيعوز بس حاجة بيقدر، خاصة لما السادات قال اللى حصل معجزة على أي مقياس عسكري".

وواصل خلال برنامج "الشاهد": "كل الأبطال بيحكوا على أحداث حصلت من 50 سنة بحماس شديد جدا، وأن هؤلاء لازالوا في المعركة، فمنهم تلاقي اللي حافظ اسم الشهيد صديقه اللى مات جانبه، باسمه الرباعي".