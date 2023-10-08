وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 40 شرطيًا إسرائيليًا في الهجوم على مستوطنات غلاف

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل 40 شرطيًا إسرائيليًا في الهجوم على مستوطنات غلاف غزة وإصابة 120 آخرين، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك ارتفاع في أعداد القتلى في غزة إلى 424.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن ضرب 150 هدفًا في حي الشجاعية بغزة مع استخدام 100 طن من المتفجرات، وفق شبكة سكاي نيوز.

وقد قتل ثلاثة مواطنين أمريكيين على الأقل وسط هجمات حماس على إسرائيل يوم السبت، حسبما أفادت رويترز نقلًا عن شبكة سي إن إن عن مذكرة أمريكية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة “سي بي إس” اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “إن الولايات المتحدة حصلت على تقارير تفيد بوجود العديد من الأمريكيين بين القتلى، ونحن نعمل بنشاط كبير للتحقق من تلك التقارير”.

ومن غير الواضح عدد الإسرائيليين الذين تم اختطافهم ونقلهم إلى غزة، لكن الحكومة قالت إن العدد تجاوز 100.

وكان أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد بقيادة "المجموعة الضاربة" من القوات أثناء إبحارها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون أقرب إلى إسرائيل في أعقاب هجمات حماس.