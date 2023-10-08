الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: إسرائيل تجهز لحرب برية قد تبدأ غدًا أو بعد الغد

سيارة إسعاف لنقل
سيارة إسعاف لنقل الجرحى

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل تجهز لحرب برية وأرسل دبابته وجنوده والاحتياط، مؤكدًا أن هذه الحرب قد تبدأ غدًا أو بعد غد وقد تصل إلى 5 مناطق ويريد من خلال هذه الحرب أن ينهي صداع غزة وصمودها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أن المقاومة التي هزت الاحتلال الإسرائيلي كان بـ300 مقاتل فقط، مؤكدًا أنه سيتم الرد على هذه الحرب ردًا قاسيًا.

إرسال مصر  30 سيارة إسعاف لنقل الجرحى

وأكد أنه  يبقى الأمل أن تمد مصر غزة بالغذاء كعادتها لأن المكان الوحيد المفتوح هو معبر رفح، وقدتم إرسال 30 سيارة  إسعاف لنقل الجرحي للمستشفيات المصرية لتلقي العلاج وتتمركز في ببئر العبد. 

أيمن الرقب إسرائيل تجهز لحرب برية دبابته وجنوده المقاومة الإحتلال الإسرائيلي

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