الأربعاء.. انطلاق برنامج "كل يوم" للإعلامي خالد أبو بكر عبر قناة ON

أعلنت قناة ON الفضائية عن موعد انطلاق أولى حلقات برنامج "كل يوم" والذي يقدمه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر على شاشتها، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

وكانت قناة ON الفضائية كشفت عن برومو برنامج "كل يوم" وظهر الإعلامي خالد أبو بكر خلال البرومو بشكل تشويقى للبرنامج ومضمونه قائلا: "محتاجين كلنا نسمع بعض.. كل يوم هنقول اللى إحنا عاوزينه.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأي الأخر.. كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم احترام للحرية".

جدير بالذكر أن المحامى الدولى والإعلامى الكبير خالد أبو بكر كانت لديه تجربة ناجحة وقوية في العديد من البرامج، وترك خلالها بصمات إعلامية كثيرة وواضحة، حيث طرق موضوعات وقضايا عديدة كانت محل اهتمام المشاهدين، وقدم أيضا على شاشة الحياة وشاشة أون.