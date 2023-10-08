الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يأمر بتحريك حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى البحر المتوسط

اوستن
اوستن

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية جيرالد فورد إلى شرق البحر المتوسط، وقال إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر. 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن المساعدات لإسرائيل ستبدأ التحرك اليوم وستصل في الأيام المقبلة. 

“سوف ترافق السفينة يو إس إس جيرالد ر. فورد وما يقرب من 5000 بحار وسطح طائرات حربية طرادات ومدمرات في استعراض للقوة يهدف إلى الاستعداد للرد على أي شيء، بدءًا من احتمال منع وصول أسلحة إضافية إلى حماس وإجراء المراقبة، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة العسكرية الأمريكية الأولية في طريقها إلى إسرائيل، وأبلغ جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن “المساعدة الإضافية لقوات الدفاع الإسرائيلية في طريقها الآن إلى إسرائيل، وسيتبعها المزيد خلال الأيام المقبلة”.

الاحتلال إسرائيل أوستن وزير دفاع أمريكا

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