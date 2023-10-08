"إي تاكس" راعٍ بلاتيني للمؤتمر العربي الثالث للشمول المالي بمشاركة "المركزي" و"المالية" و"التضامن"

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس"، التابعة لوزارة المالية ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، شراكة الرعاية البلاتينية للمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، الذي يقام في أحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023 بالشراكة مع كل من البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة البريد المصري والبورصة المصرية، ضمن استراتيجيتها للدعم والمساهمة في استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي لمختلف القطاعات في مصر.

ويقام المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية تحت شعار "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، وبمشاركات رسمية وقطاعية متخصصة واسعة تشمل صانعي السياسات والجهات الرقابية ومسؤولي الشمول المالي، ومقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية، وذلك لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية.

ويشهد المؤتمر كلمة رئيسية لإبراهيم سرحان رئيس مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ورئيس مجلس إدارة شركة "إي تاكس"، حيث تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمي الذي تقوده المجموعة وكافة شركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة ودورها الرائد في تعزيز الشمول المالي، وينعقد هذا المؤتمر الإقليمي الرائد بتنظيم من شركة "فينتك روبوز"، البحرينية لتزويد الحلول الرقمية للادخار والاستثمار والمتخصصة أيضا في تنظيم المؤتمرات المالية للأسواق العربية.



وبمناسبة إبرام شراكة الرعاية للمؤتمر، صرح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة "إي تاكس"، أن هناك جهودًا مكثفة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية واللارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية.

وأضاف: "أننا نسعى نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدي إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية حديثة وخلق مناخ متميز للاستثمار.



كما أكد العضو المنتدب لشركة "إي تاكس"، المهندس خالد عبد الغني، على ضرورة مشاركة "إي تاكس" في هذا الحدث، نظرًا لكونها الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، وقد تمكّنت الشركة من تحقيق تطور كبير في إدارة المنظومة الضريبية في مصر منذ إطلاقها، معتمدة على الدعم الكبير الذي تتلقاه من وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وقيادات وزارة المالية التي تتبنى استراتيجية طموحة للتحول الرقمي سواء داخل الوزارة أو الجهات والهيئات التابعة لها، بجانب ما تمتلكه من إمكانيات تقنية بشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.



كما أكد المهندس خالد عبد الغني أيضًا على أن استراتيجية شركة "إي تاكس" تركز على تحقيق أهداف التحول الرقمي واعتماد أحدث التقنيات لتحسين الخدمات المقدمة، بما يؤدي إلى توفير تجربة أفضل لجميع المتعاملين مع المنظومة الضريبية، وقد سهلت هذه الإنجازات إتمام المعاملات الضريبية للممولين وساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية ودعم االقتصاد المصري.



جدير بالذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس"، هى الذراع التكنولوجية لمصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، ومملوكة لكل من وزارة المالية المصرية ومجموعة إي "فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقد قامت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بترشيح أحد قياداتها البارزة لإدارة "إي تاكس"، وقد نجحت الشركة تحت قيادته في تحقيق إنجازات وتطورات كبيرة لإدارة المنظومة الضريبية الرقمية في مصر خلال نحو عامين فقط من إطلاقها، معتمدة على ما تمتلكه الشركة من إمكانيات تقنية وبشرية واعدة ساعدتها على تطبيق أحدث الحلول الرقمية لإدارة المنظومة بطريقة احترافية.



وتشمل الموضوعات التي يتناولها المؤتمر: الأسباب الموجبة للتثقيف المالي، التوعية المالية كجزء من تصميم المنظومات المالية، حماية المستهلك المالي، الإقراض والإقتراض، اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، التكنولوجيا المالية للإدماج واإلقتصاد الرقمي، التضخم وما يعنيه للأسرة، منتجات الادخار والحماية، كيفية الاستثمار في البورصة ومنتجات الإستثمار، التمكين المالي للشباب والمرأة، ودور مؤسسات التمويل والتأمين متناهي الصغر.



وسوف تركز المناقشات على ملامح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.



كما صرح إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة ”فينتك روبوز“ أن الحدث يعتبر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالي وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة احتياجات التثقيف المالي الحالية، وبرامج الشمول المالي والأولويات في هذا الصدد.



وأضاف إبراهيم خليل أن المؤتمر يأتي أيضًا في إطار حرص الدول العربية لأن تكون رائدة في مجال الصيرفة والمدفوعات الرقمية والشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو، والخطوات التي تتخذها الحكومات العربية جاهدة نحو التحول للإقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي للأفراد والمؤسسات داخل الهياكل الرسمية للدولة، مما يساعد في تحسن مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر ويعمل على رفع الإنتاجية وضمان النمو والازدهار، وتحقيق الاستقرار المالي.



ويشارك في رعاية هذا الحدث الإقليمي أيضًا الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العماني للتأمين والمعهد المغربي للثقافة المالية والاتحاد المصري للفينتك والاتحاد المصري للقوى البشرية.



الجدير بالذكر، أن مؤتمر هذا العام يحتضن معرضًا رقميًا للحلول المالية لإطلاع المشاركين على مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.