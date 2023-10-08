الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: توقف خطوط الكهرباء المغذية لغزة والواردة من الأراضى المحتلة

استهداف بنك الإنتاج
استهداف بنك الإنتاج الفلسطيني بغزة

توقفت خطوط الكهرباء المغذية لغزة والواردة من الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، ونقلت في صورة حية الظلام الدامس في قطاع غزة.

استهداف بنك الإنتاج الفلسطيني بغزة

وفي السياق ذاته، قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن إسرائيل استهدفت قبل قليل، بنك الإنتاج الفلسطيني، والذي تم تهديده مؤخرًا ويتواجد في وسط عمارة سكنية في حر الرمال بغزة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم تدمير مبنى جديد داخل قطاع غزة وهذا ليس الاستهداف الوحيد خلال هذه اللحظات، ولكن هناك استهدافات شمال شرق غزة وسيارات الإسعاف تهرع تجاه المنطقة، مؤكدة أن هذه المنطقة عادة ما تكون آمنة؛ لأنها وسط المدينة.

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