الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلي يهدد: الرد على غزة سيظل فى الأذهان طوال 50 عامًا مقبلة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

سمع دوي انفجارات في قطاع غزّة، في الوقت الذي هدد فيه وزير الجيش الإسرائيلي بقوله إن الرد في قطاع غزة سيظل في الأذهان طوال الخمسين عامًا المقبلة، وفق ما أوردته سكاي نيوز. 

 وقام الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 57 جنديًا قتلوا في المعارك مع المسلحين الفلسطينيين. 

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران تدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، وقال رئيسي للتليفزيون الإيراني الرسمي: "إيران تدعم الدفاع المشروع عن الأمة الفلسطينية".

وأضاف: "إن النظام الصهيوني وداعميه مسئولون عن تعريض أمن شعوب المنطقة للخطر، ويجب محاسبتهم في هذا الأمر".

وذكرت وكالة فرانس برس أن رئيسي حث أيضًا الحكومات الإسلامية الأخرى على "دعم الأمة الفلسطينية".

وقد أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، عن أن مواطنين مكسيكيين، رجلًا وامرأة، اختُطفا كرهائن من قبل حركة حماس في غزة يوم السبت.

وقال بارسينا: "نحن على اتصال مع السلطات في إسرائيل وأفراد الأسرة لتوفير المتابعة والدعم والرعاية".

استهداف المدارس

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قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدارس وأماكن الإيواء في قطاع غزة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مناطق قطاع غزة كافة، وكان هناك قصف، قبل قليل، في شمال وشرق القطاع.

وأشارت إلى أن إسرائيل استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحة أن هذه المدارس عادة تُستخدم لإيواء النازحين من المناطق الحدودية.

وتابعت أن إعلان إسرائيل عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين جرّاء عملية طوفان الأقصى، وإعلان حالة الحرب تزامن مع تزايد حركة الطائرات في قطاع غزة.

وواصلت: "قبل قليل كان هناك إعادة توجيه رسائل لسكان المناطق الحدودية بقطاع غزة بضرورة إخلاء مناطقهم".

فلسطين غزة وزير دوي انفجار

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