الرئيس السيسى يؤكد أهمية ممارسة ضبط النفس لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس، من جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وحرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب وخيمة.