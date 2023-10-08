الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل ونجله بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

المحكمة
المحكمة

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، معاقبة عامل ونجله بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز أخميم.

كانت بداية أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ص. ح.ا" عامل ونجله "م.ص.ح"، تهمة ضرب المجنى عليه "ث. ش. ث"، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه بمطواة وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

الحكم بالسجن السجن المشدد الحكم علي المتهمين ا حداث عاهة مستديمة سوهاج

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