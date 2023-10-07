الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بحوزتهما ترسانة أسلحة.. مصرع عنصر إجرامي خطير وضبط آخر بأسيوط

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (اثنين من  العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سبق إتهامهما فى قضايا متنوعة ما بين "سلاح - قتل - مخدرات "، ومطلوب التنفيذ عليهما في أربعة أحكام بالسجن المؤبد في جنايتين "قتل – سلاح") بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعار هما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وقد أسفر التعامل عن مصرع أحدهما وضبط الآخر، وعثر بحوزتهما على (رشاش جرينوف - 8 بنادق آلية - بندقية رصاص - 6 بنادق خرطوش - 2 طبنجة  - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مصرع عنصر إجرامى خطير مصرع عنصر إجرامى خطير في أسيوط رشاش جرينوف مركز شرطة منفلوط

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