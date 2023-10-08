الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: هناك من يحاول ضرب السياحة المصرية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن بعض الدول تستغل  الحروب والصراعات الكبرى، لتنفيذ أجندتها، وتحاول تضليل الناس بأخبار كاذبة، بغرض الوصول لأهداف معينة، مؤكدًا أن هناك دولًا وأجهزة من مصلحتها أن تجر مصر بكل الطرق لضرب اقتصادها والتأثير في قرارها.

 مصر تدعم أشقاءها الفلسطينيين بالطرق المشروعة والسلمية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يخفى على أي متابع، أنه في مثل هذا الوقت، بعض الأطراف لن تكون سعيدة باستقرار مصر وأن تعيش في سلام، وأن تدعم أشقاءها الفلسطينيين بالطرق المشروعة والسلمية، وأنها تسعى طوال الوقت لاحتواء التصعيد.

 

عماد الدين حسين: هناك من يحاول ضرب السياحة المصرية

وأردف: "هناك من يحاول ضرب السياحة المصرية، وهو هدف مستمر لدول تزعم أنها صديقة، وترويج الشائعات عن مصر أمر سيتكرر، ومن الجيد أن الأجهزة الأمنية نفت نفيًا قاطعًا".

من ناحية أخرى، لفت إلى أنه منذ عام 1948، منذ احتلال فلسطين، لا يوجد أمن واستقلال إقليمي، وبالرغم من وجود معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، ومعاهدة بين إسرائيل والأردن، لكن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات، وترفض تطبيق أوسلو وتحاصر الفلسطينيين في غزة، وكل الكتاب المحترمين في الغرب يدركون أنه لن يقبل شعب أن يسجن طول الوقت في بؤر صغيرة.

وختم: "إسرائيل تدفع ثمن غطرستها وتكبرها ورفضها الكامل للحدود الدنيا من الحقوق للشعب الفلسطيني، لا يمكن تنعم بالسلام، في حين أن شعبًا كاملًا مسجون داخل أرضه".

السياحة المصرية ضرب السياحة المصرية عماد الدين حسين الفلسطينيين مصر تدعم أشقائها الفلسطينيين

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