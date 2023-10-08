جمال رائف: الدور المصرى طوق النجاة الحقيقى للقضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن ما وصلنا له من تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة انسداد سياسي، وعدم قدرة الطرفين على الذهاب إلى إحياء مسار سلام، وإيجاد حل شامل للقضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري كان ومازال فاعل ومؤثر ويحاول إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها للمشهد، من خلال إيجاد حل شامل، والدور المصري منذ تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو داعم لاستقرار الإقليم وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإحياء مسارات السلام.

تحركات مصرية مكثفة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

ولفت إلى أن التحركات المصرية مكثفة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والرئيس السيسي له اتصالات مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، ووزير الخارجية المصري أجرى أكثر من 10 اتصالات مع وزراء خارجية حول العالم، منها أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الجميع يعول على قدرة ومحورية الدولة المصرية وما ترتكز عليه من ثوابت أساسية وهو دعم الاستقرار والسلام الإقليمي، والذهاب نحو التهدئة.

الحرب الدائرة في فلسطين لم يسبق لها مثيل

وأشار إلى أنه في ظل هذه الحرب التي لم يسبق لها مثيل، فإن الدور المصري ممتد وتاريخي وفعال، يكتسب صفة دولية، مردفا: "الوضع الراهن غير مسبوق، تصعيد لم نره من قبل، متوقع نرى دور مصري مؤثر وأكثر فاعلية، واتصالات مكثفة بين القاهرة وعواصم العالم، لأننا لا نريد أن نفقد قضيتنا، في ظل غمار المعركة، يجب أن ننتبه، وأن نحافظ على جوهر القضية الفلسطينية في المحافل الدولية أمام المجتمع الدولي.

وختم: "الدور المصري متزايد ولا يمكن المزايدة عليه، مصر لديها القدرة على لعب دور دبلوماسي رصين وقوي، والدور المصري طوق النجاة الحقيقي للقضية الفلسطينية".