الإثنين 09 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال رائف: الدور المصرى طوق النجاة الحقيقى للقضية الفلسطينية

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن ما وصلنا له من تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة انسداد سياسي، وعدم قدرة الطرفين على الذهاب إلى إحياء مسار سلام، وإيجاد حل شامل للقضية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري كان ومازال فاعل ومؤثر ويحاول إحياء القضية الفلسطينية وإعادتها للمشهد، من خلال إيجاد حل شامل، والدور المصري منذ تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو داعم لاستقرار الإقليم وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإحياء مسارات السلام.

 

 تحركات مصرية مكثفة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

ولفت إلى أن التحركات المصرية مكثفة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، والرئيس السيسي له اتصالات مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني، ووزير الخارجية المصري أجرى أكثر من 10 اتصالات مع وزراء خارجية حول العالم، منها أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا، ومسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

 

وأكد أن الجميع يعول على قدرة ومحورية الدولة المصرية وما ترتكز عليه من ثوابت أساسية وهو دعم الاستقرار والسلام الإقليمي، والذهاب نحو التهدئة.

 

الحرب الدائرة في فلسطين لم يسبق لها مثيل

وأشار إلى أنه في ظل هذه الحرب التي لم يسبق لها مثيل، فإن الدور المصري ممتد وتاريخي وفعال، يكتسب صفة دولية، مردفا: "الوضع الراهن غير مسبوق، تصعيد لم نره من قبل، متوقع نرى دور مصري مؤثر وأكثر فاعلية، واتصالات مكثفة بين القاهرة وعواصم العالم، لأننا لا نريد أن نفقد قضيتنا، في ظل غمار المعركة، يجب أن ننتبه، وأن نحافظ  على جوهر القضية الفلسطينية في المحافل الدولية أمام المجتمع الدولي.

 

وختم: "الدور المصري متزايد ولا يمكن المزايدة عليه، مصر لديها القدرة على لعب دور دبلوماسي رصين وقوي، والدور المصري طوق النجاة الحقيقي للقضية الفلسطينية". 

الأراضي الفلسطينية الحرب الدائرة في فلسطين القضية الفلسطينية تحركات مصرية مكثفة لوقف التصعيد السيسي الرئيس السيسي

مواد متعلقة

"من أرض الحرمين سير يا ريس ونحن جنودك".. رسالة الجالية المصرية للسيسى

"الوطنية للانتخابات" تتلقى طلبين للترشح للرئاسة حتى الآن

مراسل القاهرة الإخبارية: الصواريخ التى أطلقها حزب الله أصابت أهدافًا عسكرية إسرائيلية

الكشكى: مزاعم مقتل إسرائيليين فى سيناء شائعات مكررة عبر التاريخ لجر مصر للأزمات

الفنان التشكيلى أحمد نوار: نجحت فى قنص 15 إسرائيليًا على الجبهة وقائد الجيش الثانى منحنى 5 جنيهات «مكافأة» على كل رأس

محمود فوزى: فصل تام بين نشاط السيسى كرئيس وكمرشح رئاسى

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: ننتظر من الإعلام الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف

إنشاء موقع إلكترونى لعرض رؤية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وأنشطة حملته

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف صاروخى من غزة يستهدف مدينة عسقلان

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

عاجل.. طيران جيش الاحتلال يحلق بكثافة فوق قطاع غزة

تراجع السكر 11 جنيهًا.. الحكومة تعلن تخفيض أسعار 9 سلع غدًا

عاجل.. تقارير أمريكية تتحدث عن اجتياح برى لغزة خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مؤشرات في مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولي

محمود خليل

بير «صرغتمش»

محمد العسيري

العودة فى الزمن الصعب

ماجد حبته

مصر.. فلسطين.. والتصعيد

وائل لطفي

حمى الله مصر

مدحت بشاى

حكاية وطن في فضاء الزمكان الأرحب

حسين دعسة

نحو تجديد العمل الثقافى فى العالم الإسلامى.. رؤية أردنية حققتها هيفاء النجار

د.أحمد الخميسى

ذكريات المدرسة فى يوم المعلم

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية مستمرة لاحتواء التصعيد فى غزة: اتصالات مكثفة للرئيس ووزير الخارجية

مبادرة حاسمة سبقت "الطوفان".. كيف سعت مصر لتثبيت الهدوء بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة