الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الألمانى لـ"نتنياهو": سأتحدث مع الرئيس السيسى من أجل الوساطة

شولتس
شولتس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه سيجري اتصالًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التنسيق بشأن الوساطة ووقف التصعيد.

وشدد شولتس على ضرورة تجنب "حريق" أوسع في الشرق الأوسط بعد هجوم حماس على إسرائيل.

وقال شولتس: "إنه تحدث اليوم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأكد له أن أمن إسرائيل هو حجر الزاوية في السياسة الألمانية. وتعهد بأنه سيتصرف وفقًا لذلك".

 

وأضاف: "إنه يخطط للتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسيدعم مصر  في جهود الوساطة ووقف التصعيد"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأردف: "سأتحدث أيضًا عبر الهاتف مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة لتقييم الوضع".

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الرئيس السيسى يبحث مع رئيس المجلس الأوروبى تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع المستشار الألماني: "من الواضح أننا ندين تصرفات حماس بأشد العبارات، ولكن قبل كل شيء نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا يتحول هذا الهجوم إلى حريق هائل له عواقب لا تحصى على المنطقة بأكملها - ونحذر الجميع في هذا الوضع من مغبة ذلك". 

"طوفان الأقصى"

وقد استيقظ الإسرائيليون المصابون بالصدمة في اليوم الأخير من الأعياد اليهودية على دوي صافرات الإنذار بعد أن شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت بإطلاق آلاف الصواريخ من غزة، واقتحام مسلحون حواجز التكنولوجيا الفائقة المحيطة بالقطاع لدخول إسرائيل، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن، كما حاول مسلحون على متن قوارب دخول إسرائيل عن طريق البحر.

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وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات الفلسطينية على بلدات إسرائيلية، السبت، لأكثر من 600 قتيل، من بينهم 44 جنديًا، وأصيب أكثر من 2000 آخرين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنها سجلت سقوط 370 شهيدًا ونحو 2200 جريح، إثر الضربات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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