وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659، إثر هجمات متتالية منذ أمس قامت بها حماس ضج قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في نفس الوقت أكدت الجارديان البريطانية عن إلغاء شركات الطيران الكبرى عشرات الرحلات الجوية إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع مع استمرار القتال في أعقاب الهجوم المفاجئ واسع النطاق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وكانت الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية الفرنسية ولوفتهانزا وطيران الإمارات وإيبيريا وإير كندا ورايان إير من بين الشركات التي سحبت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

لكن سلطات المطار لم توقف الرحلات الجوية التجارية مع المطار الدولي الثاني لإسرائيل في إيلات، وهو مقصد سياحي على البحر الأحمر.

وقالت شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" يوم الأحد إنها ستواصل رحلاتها إلى تل أبيب في الوقت الحالي، على الرغم من إلغاء بعض الرحلات الجوية التي يديرها شركاء أجانب.

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدارس وأماكن الإيواء في قطاع غزة.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تحلق بكثافة في مناطق قطاع غزة كافة، وكان هناك قصف، اليوم الأحد، في شمال وشرق القطاع.

وأشارت إلى أن إسرائيل استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، موضحة أن هذه المدارس عادة تُستخدم لإيواء النازحين من المناطق الحدودية.

وتابعت أن إعلان إسرائيل عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين جرّاء عملية طوفان الأقصى، وإعلان حالة الحرب تزامن مع تزايد حركة الطائرات في قطاع غزة.

وواصلت: "قبل قليل كان هناك إعادة توجيه رسائل لسكان المناطق الحدودية بقطاع غزة بضرورة إخلاء مناطقهم".